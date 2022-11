The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.11.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2022



ISIN Name

AU0000224099 SOUTHERN CROSS PAYMENT

CA1467611010 CARTIER IRON CORP.

LU1792117340 MUL-LYX.MSCI EMU ES.L.EOA

LU2329745918 MU-LYXOR CEO GB EOD

