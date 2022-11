Lidar-gestützte Kartierungssysteme für jede 3D-Umgebung

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute eine auf mehrere Jahre angelegte Vereinbarung über die Lieferung seiner Lidar-Sensoren an GreenValley International für tragbare, mobile und von unbemannten Fluggeräten (unmanned aerial vehicle, UAV) betriebene 3D-Kartierungslösungen bekannt, auch in Umgebungen, in denen GPS nicht verfügbar ist. Im Rahmen dieser Vereinbarung erfolgten bereits Lieferungen von Velodyne-Sensoren an GreenValley.

GreenValley International's LiBackpack DGC50 mobile backpack 3D mapping system equipped with Velodyne Lidar's Puck lidar sensors. Photo credit: GreenValley International

GreenValley nutzt die Puck Lidar-Sensoren von Velodyne zur Bereitstellung von Erkennungs- und Navigationsfunktionen, die es ihren Systemen ermöglichen, SLAM (simultaneous localization and mapping, simultane Lokalisierung und Kartierung) in ihren mobilen Kartierungslösungen einzusetzen. Die Möglichkeit, mithilfe von Lidar ohne GPS zu scannen, bietet Förstern, Archäologen, Bauingenieuren und Vermessungsingenieuren die Möglichkeit, robuste Datensätze ohne vorherige Vorkehrungen oder komplexe Nachverarbeitungssoftware zu erstellen. Dank der energieeffizienten, vielseitigen Sensoren von Velodyne kann GreenValley seine Technologie in eine Vielzahl von Formfaktoren integrieren, von Rucksäcken über Drohnen/UAVs bis hin zu tragbaren mobilen Geräten, die in einer Vielzahl von Innen- und Außenumgebungen eingesetzt werden können, unabhängig von Temperatur, Beleuchtung oder Niederschlag.

"Durch den Einsatz der branchenführenden Lidar-Sensoren von Velodyne kann GreenValley innovative und zuverlässige 3D-Kartierungslösungen für verschiedene Branchen anbieten", so Dr. Qinghua Guo, CEO von GreenValley International. "Die Lidar-Sensoren von Velodyne werden derzeit in ausgewählten Modellen unseres Luft- und Handheld-Kartenkatalogs genutzt. Die Rückmeldungen der Endnutzer sind äußerst positiv und wir freuen uns auf unsere zukünftige Zusammenarbeit."

"GreenValley revolutioniert mit seinen innovativen und zuverlässigen Lidar-gestützten 3D-Kartierungslösungen zahlreiche Branchen", so Dr. Ted Tewksbury, CEO von Velodyne Lidar. "Mit den Lidar-Sensoren von Velodyne hat der Produktkatalog von GreenValley für die Luftbild- und Mobilkartierung die Effizienz der Datenverarbeitung erheblich verbessert und spart dadurch Zeit und Kosten für Kunden weltweit."

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) hat mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit Echtzeit-Surround View eine neue Ära der autonomen Technologie eingeläutet. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Performance, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter Robotik, Industrie, intelligente Infrastruktur, autonome Fahrzeuge und zukunftsweisende Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt.

Über GreenValley International

GreenValley International ist ein Marktführer im Bereich kompletter 3D-Vermessungs- und Kartierungslösungen. Der Schwerpunkt von GreenValley liegt auf der LiDAR- und Bildfusionstechnologie, wobei das Unternehmen sich auf Lidar, UAV, SLAM, Photogrammetrie und andere Technologien spezialisiert hat, um eine genaue digitale Darstellung des dreidimensionalen Raums zu erreichen. Hochpräzise Lidar-Scansysteme von GVI wie LiAir (UAV/Fixed-Wing), LiMobile (fahrzeugmontiert), LiBackpack und LiPod (terrestrisch) tragen zur Entwicklung von Smart Cities bei und bieten intelligente Lösungen in den Bereichen Energie, Land- und Forstwirtschaft, Straßenbau, geografische Informationen (GIS), Bergbau und mehr. LiDAR360, LiPowerline, LiStreet und andere Softwarelösungen von GVI bieten wichtige Verarbeitungs- und Analysefunktionen für die präzise Bearbeitung und Visualisierung von Punktwolken.

