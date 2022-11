Leclanché SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

Leclanché gibt die Halbjahresergebnisse 2022 und weitere wichtige Informationen bekannt



YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 17 November 2022 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherung, gab heute die Halbjahresergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bekannt.

(In Millionen CHF) H1 2022 H1 2021 Einnahmen 7.6 15.2 Betriebsverlust -37.8 -24.3 Finanzielle Erträge und Aufwendungen + Einkommenssteuer -9.0 -7.5 Nettoverlust im Berichtszeitraum -46.8 -31.8

Der Umsatz für das erste Halbjahr 2022 beläuft sich auf 7,6 Millionen CHF und der Betriebsverlust für den Berichtszeitraum auf 37,8 Millionen CHF. Die starke Zunahme des Auftragsbestandes führte zu einem deutlichen Anstieg der Produktionsfinanzierung, insbesondere in den Märkten für Schiffs- und Bahntransport, was den hohen Betriebsverlust erklärt. Der Auftragsbestand für den Bereich e-Mobility von Leclanché hat sich innerhalb von nur 6 Monaten um fast 100% erhöht.



Der starke Auftragsbestand von Leclanché umfasst zukunftsweisende Aufträge wie das 10-MWh-Batteriesystem für eine emissionsfreie Frachtfähre von Scandlines - eines der größten Schiffe, das jemals vollständig elektrifiziert wurde. Solche Aufträge bestätigen die Position des Unternehmens als einer der Vorreiter bei der Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie. Weitere Meilensteine sind der erfolgreiche Abschluss von Projekten wie die Ausstattung der MS Jungfrau, dem ersten Hybridschiff auf dem Brienzersee in der Schweiz, der Ausrüstung zweier Hybridschiffen für CGN (mit einer Kapazität von jeweils 700 Passagieren) auf dem Genfer See und des weltweit ersten 100% elektrischen und autonomen E-Containerschiffs für Yara International.



Auf Produktionsseite führten globale Lieferkettenengpässe zu anhaltenden Verzögerungen bei der Lieferung von Produkten und Rohstoffen. Durch eine enge Abstimmung mit den Kunden konnten die Systemlieferungen jedoch so verschoben oder geändert werden, dass keine Verträge verloren gingen.



Darüber hinaus erhöht die Entwicklung neuartiger und sicherheitsfördernder Lösungen für Zellen mit hoher Energiedichte, insbesondere der Abschluss der Entwicklung flammhemmender Elektrolyte, die Attraktivität des Produktangebots von Leclanché für Schwerlast- und sicherheitskritische Anwendungen weiter.



Die von den Aktionären bei der Generalversammlung vom 30. September 2022 genehmigte Umwandlung von Schulden in Eigenkapital in Höhe von 41,3 Millionen CHF, die mit dem größten Aktionär des Unternehmens vereinbart wurde, ist nun abgeschlossen. Diese Restrukturierungsmaßnahme stärkt die Bilanz und fördert das anhaltende Investitionsinteresse am Unternehmen in einer Zeit, in der der Auftragsbestand von Leclanché im schnell wachsenden E-Transport-Sektor stark zunimmt.



Die jüngsten zusätzlichen Kapitalzuführungen werden das Wachstum des Unternehmens weiter fördern. Dazu gehören auch die Investitionen in das Werk in Willstätt zur Steigerung der Produktionsrate, um die zunehmenden Aufträge für Batterien erfüllen zu können.

Nicht zuletzt bedankt sich das Unternehmen bei seinen Kunden und Lieferanten für die anhaltende Unterstützung und das Vertrauen, das es nach den jüngsten Veränderungen in der Unternehmensführung erhalten hat. Dazu gehören auch mehrere Nachbestellungen.



Pierre Blanc, CEO von Leclanché SA, sagte: "Nach einer beispiellosen Periode weltweiter Pandemie, gefolgt von den Ereignissen in der Ukraine, sahen wir uns mit Herausforderungen in unserer Lieferkette konfrontiert, die die Produktion und Produktlieferung verlangsamten. Dank der kontinuierlichen Unterstützung unseres größten Aktionärs ist es uns gelungen, die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation fortzusetzen und unsere Präsenz auf den Schlüsselmärkten auszubauen. Mit dem anhaltenden Vertrauen und der Unterstützung unserer Kunden bauen wir auf eine starke und etablierte Position in allen unseren drei Geschäftsbereichen."

Phil Broad, CEO von Leclanché E-Mobility SA, sagte: "Dieses erste Halbjahr war eine aufregende Zeit für das E-Mobility-Geschäft von Leclanché. Das Niveau der Geschäftsentwicklung und des Kundenwachstums war bisher beispiellos. Wir sehen ein schnelles Wachstum des Auftragseingangs mit einer deutlichen Beschleunigung in Schlüsselmärkten wie der Schifffahrt und der Eisenbahn. Dies ist auf das zunehmende Verständnis unserer Kunden für unsere Produktdifferenzierung und technische Kompetenz zurückzuführen."

Alexander Rhea, Präsident des Verwaltungsrates der Leclanché SA, sagte: "Mit unserer neuen Managementstruktur haben wir ein neues Vertrauen und eine neue Motivation in der gesamten Belegschaft erlebt, was mich zuversichtlich stimmt, dass Leclanché noch stärker daraus hervorgehen wird. Unser wachsender Auftragsbestand und der erfolgreiche Abschluss innovativer Projekte sind sichtbare Zeichen für diesen positiven Wandel."



Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, welche die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung-das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist in drei Geschäftseinheiten organisiert: Energiespeicherlösungen, e-Mobilität und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.



