Nichts zu lachen gibt es heute für Home Depot-Aktionäre. Denn die Aktie stürzt mit einem Minus von rund zwei Prozent regelrecht ab. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 307,46 USD. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Home Depot der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Home Depot-Analyse einfach hier klicken.

Trotz der aktuellen Verluste sieht es noch ganz gut aus. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So müsste die Aktie lediglich rund drei Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Dieser Topwert liegt bei 317,68 USD. Es geht jetzt also um alles!

Die viel beachtete 200-Tage-Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...