Nachlassende Probleme in den Lieferketten bescherten dem US-Netzwerkausrüster ein unerwartet gutes Quartal. CISCO stellt vor allem Router und Switches für Internet- und Datenverkehr her. In den drei Monaten bis Ende Oktober legten die Erlöse im Jahresvergleich um 6 % auf 13,6 Mrd. $ zu. Der Betriebsgewinn stieg um 3 % auf 3,5 Mrd. $. Damit übertraf man die Erwartungen des Marktes. Das gilt auch für den Ausblick: Für das Gesamtjahr stellte CISCO ein Umsatzwachstum zwischen 4,5 % und 6,5 % in Aussicht. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Kursplus um 4 % auf 46,17 $. Das KGV per 2023 liegt bei 12/13, was Luft nach oben lässt. Aus technischer Sicht ist der Abwärtstrend Geschichte, sodass zunächst Spielraum bis 50 $ und im weiteren Verlauf bis 55 $ besteht.



