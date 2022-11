DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung zum Wochenschluss

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen tut sich am Freitag im späten Handel nicht viel. Der HSI in Hongkong verbucht mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent den höchsten Ausschlag, die Volatilität an den chinesischen Börsen bleibt damit höher als an den übrigen Aktienmärkten der Region. Ein positiver Analystenkommentar von Goldman Sachs zur Börse Hongkong stützt den HSI leicht.

Die aktuell hohen Neuinfektionen und Coronausbrüche stellten einen Test der noch immer strikten Abwehrmaßnahmen in China dar, heißt es derweil aus dem Handel. Die Hoffnung, dass die Behörden auch aufgrund von Widerständen in der Bevölkerung etwas besonnener reagierten, sorge aber für etwas Zuversicht. "In den nächsten Wochen wird sich zeigen, inwieweit die politischen Entscheidungsträger von Chinas Covid-19-Politik überzeugt sind", so CBA-Analyst Vivek Dhar. Der Schanghai-Composite zeigt sich 0,1 Prozent im Minus.

Alibaba stützt Techologietitel in China

Technologiewerte zeigen sich befestigt. Händler verweisen auf die besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen von Alibaba, wenngleich der chinesische Online-Händler in seinem zweiten Geschäftsquartal einen Fehlbetrag in Milliardenhöhe verbuchte. Operativ lief das Geschäft aber solide. Alibaba kündigte zudem eine Aufstockung des laufenden Aktienrückkaufprogramms um 15 Milliarden Dollar an. Die Aktie gewinnt 3,4 Prozent. Auch die Wettbewerberpapiere von Meituan und JD.com zeigen sich sehr fest.

In Tokio sinkt der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 27.900 Punkte. Die Inflation auf Basis der Verbraucherpreise ist in der Kernrate mit 3,6 Prozent im Oktober einen Tick höher ausgefallenen als vorausgesagt. Das liegt den siebten Monat in Folge deutlich über dem von der Notenbank ausgegebene Inflationsziel von 2 Prozent. Eine Abkehr der ultralockeren japanischen Geldpolitik bleibe dennoch bislang nur Spekulation, heißt es. Daikin Industries gewinnen 0,3 Prozent nach Berichten über verstärkte Investitionen Südostasien und Indien in den kommenden vier Jahren.

In Südkorea präsentiert sich der Kospi 0,1 Prozent im Plus, womit der Leitindex deutlich von den Tageshochs zurückkommt. Nordkorea hat erneut eine ballistische Rakete abgefeuert, diesmal mit deutlich höherer Reichweite. Bereits am Vortag hatte ein Raketentest des nordkoreanischen Regimes belastet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.151,80 +0,2% -3,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.900,24 -0,1% -3,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.445,70 +0,1% -17,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.115,44 +0,0% -14,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.120,69 +0,4% -21,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.272,36 -0,4% +4,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:19h % YTD EUR/USD 1,0367 -0,0% 1,0370 1,0396 -8,8% EUR/JPY 145,17 -0,2% 145,39 144,53 +10,9% EUR/GBP 0,8713 -0,3% 0,8735 0,8700 +3,7% GBP/USD 1,1898 +0,3% 1,1865 1,1951 -12,1% USD/JPY 140,03 -0,2% 140,29 138,99 +21,7% USD/KRW 1.341,78 -0,1% 1.343,02 1.337,75 +12,9% USD/CNY 7,1282 -0,4% 7,1565 7,1249 +12,2% USD/CNH 7,1360 -0,2% 7,1499 7,1289 +12,3% USD/HKD 7,8223 -0,1% 7,8268 7,8248 +0,3% AUD/USD 0,6707 +0,3% 0,6685 0,6743 -7,6% NZD/USD 0,6160 +0,7% 0,6119 0,6163 -9,8% Bitcoin BTC/USD 16.787,06 +0,5% 16.709,01 16.568,34 -63,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,31 81,64 +0,8% +0,67 +17,9% Brent/ICE 90,23 89,78 +0,5% +0,45 +23,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,48 1.758,85 +0,2% +3,63 -3,7% Silber (Spot) 21,11 21,03 +0,4% +0,08 -9,5% Platin (Spot) 983,70 987,18 -0,4% -3,48 +1,4% Kupfer-Future 3,69 3,69 -0,0% -0,00 -16,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

