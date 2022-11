Energiepreise steigen, Lebensmittel sind teuer. Baustoffe sind knapp, Zinsen klettern - die Nachfrage nach einem Eigenheim ist so gering wie lange nicht. Der Bedarf an bezahlbarem Mietwohnraum steigt damit noch weiter an.Die Inflationsrate liegt in Deutschland im November bei über zehn Prozent - wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Die Preise für Energie sind um über 43 Prozent gestiegen, die für Lebensmittel um fast 19 - Tendenz weiter steigend. Begleitet wird dieser Umstand von steigenden Zinsen und die noch immer schwierige Lage am Rohstoffmarkt. Immobilienkauf- oder Baupläne liegen damit bei vielen Menschen zumindest auf Eis. Im September verzeichneten deutsche Banken beim Neugeschäft für Immobiliendarlehen ein Minus von 28 Prozent zum Vorjahresmonat.

