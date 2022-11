Duisburg, Düsseldorf, München (ots) -AOK Rheinland/Hamburg und Evangelisches Klinikum Niederrhein starten Selektivvertrag mit iATROS - dem ersten digitalen HerzzentrumZum 03. November 2022 startet iATROS, das erste digitale Herzzentrum, in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland/Hamburg und dem Ev. Klinikum Niederrhein ein zweijähriges Programm für die telemedizinische Versorgung von Versicherten mit der Diagnose Vorhofflimmern.Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung, bei der die Vorhöfe des Herzens nicht richtig funktionieren. Nach einer Operation ist es wichtig, sich an die Anweisungen des Arztes zu halten und auf die eigenen Werte zu achten.Mit den Therapie-Anweisungen werden Patient:innen jedoch im Alltag zwischen den Arztbesuchen oft allein gelassen. Dabei können Sport, Ernährung und Medikamente den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen: Durch einen gesünderen Lebensstil können Patient:innen nicht nur ihre Herzgesundheit verbessern, sondern auch das Risiko von Komplikationen nach einer Herzoperation reduzieren.Ziel der digitalen Nachsorge ist es, die Behandlung der vom Herzzentrum Duisburg betreuten AOK-Versicherten sinnvoll zu ergänzen. Bei der Anmeldung zur digitalen Nachsorge erhalten die Teilnehmer:innen eine EKG-Uhr, die regelmäßig ein Elektrokardiogramm (EKG) aufzeichnen kann. Besonderheiten: Dank der iATROS-App und 12 Monaten Fernzugang zum Arzt können sie ihr EKG auch im schlimmsten Fall schnell diagnostizieren lassen. Die digitale Nachsorge konzentriert sich vor allem auf die Verbesserung der Gesundheit und Versorgung der Patient:innen über die iATROS-App. Diese beinhaltet:- Anzeige aufgezeichneter Elektrokardiogramme und Feedback bei Auffälligkeiten- Kurze Videos und Artikel über Krankheiten, Behandlung und Risikofaktoren- Wöchentlicher Ernährungsfokus- Tipps und Wissen rund um Sport, Bewegung und Stressbewältigung- Speicherung von Werten wie Blutdruck, Gewicht, Blutzucker, Aktivität und Berücksichtigung von Änderungen im Laufe der Zeit- Medikamentenerinnerungen- Buchung von Telearzt-Sprechstunden, z.B. bei Änderung von Messwerten etc.Mit der App bietet iATROS den Teilnehmer:innen mehr Sicherheit über die Buchung eines Gesundheitschecks hinaus. Diese besondere Form der Nachsorge wird Patient:innen mit Vorhofflimmern angeboten, die sich einer Ablation oder einer Kardioversion im Herzzentrum Duisburg unterzogen haben.Die erhobenen Gesundheitsdaten können die Teilnehmer:innen jederzeit mit ihrem behandelnden Kardiologen teilen. Anhand von Gesundheitsdaten, insbesondere EKG- und Blutdruckwerten, kann der Behandlungserfolg umfassender beurteilt werden. Alle in der App erfassten Daten werden gemäß der iATROS-Datenschutzerklärung sowie unter Berücksichtigung der geltenden europäischen Bestimmungen gespeichert und der Teilnehmende entscheidet, welche Daten den Ärzten bereitgestellt werden.Die Evangelisches Klinikum Niederrhein gGmbH ist eines der größten Unternehmen der Gesundheitsbranche im westlichen Ruhrgebiet. Unser Ziel ist die bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung der Menschen in der Region. Dafür geben wir jeden Tag in unseren fünf Krankenhäusern, zwei Pflegeeinrichtungen und den angeschlossenen medizinischen Versorgungszentren alles. Zu unserem Verbund gehört unter anderem das Herzzentrum Duisburg. In den 5 Operationssälen der Klinik für Herzchirurgie werden jährlich ca. 2.500 Herzoperationen durchgeführt. Die Behandlung der Patienten erfolgt auf 3 Normalpflegestationen, einer Intermediate Care Einheit mit 6 Betten und einer Intensivstation mit 20 Betten. Damit gehören wir zu den großen Herzzentren bundesweit und genießen einen hervorragenden Ruf weit über die Region hinaus.Die AOK Rheinland/Hamburg ist mit über drei Millionen Versicherten die größte Krankenversicherung in Nordrhein-Westfalen und die zweitgrößte in Hamburg. Mit mehr als 70 Geschäftsstellen ist die Gesundheitskasse flächendeckend für ihre Versicherten da.Die AOK Rheinland/Hamburg betreut mehr als 200.000 Arbeitgeber. Über ihre Vertragspartner - unter anderem circa 34.000 Ärzte und Zahnärzte, rund 2.200 Apotheken, circa 9.000 Therapeuten und über 200 Krankenhäuser - sichert die AOK Rheinland/Hamburg eine optimale medizinische Versorgung mit allen modernen, wissenschaftlich anerkannten Behandlungs- und Heilmethoden.iATROS als das erste digitale Herzzentrum unterstützt Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ergänzend zur Ihrer Regelversorgung werden diese engmaschig begleitet. Über die iATROS App haben Patient:innen ihre Gesundheitsdaten jederzeit im Blick, erhalten Schulungen für ein gesundes Herz sowie Zugang zu regelmäßigen Telearzt-Sprechstunden. iATROS unterstützt die Patient:innen mit dem Ziel, die Gesundheitskompetenz, die Therapie-Compliance und das Sicherheitsgefühl zu erhöhen sowie ein Fortschreiten der Erkrankung zu vermeiden.