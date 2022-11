Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern lange Zeit nach einer Richtung gesucht. Zum Handelsstart lag er in der Gewinnzone. Dann rutschte er ins Minus und notierte zeitweise unter 14.200 Punkten. Am Ende ging er 0,2 Prozent höher bei 14.266 Zählern aus dem Handel. Marktidee: MDAX Der MDAX hat es gestern im Gegensatz zum DAX nicht geschafft im Plus zu schließen. Allerdings befindet sich auch der Index für mittelgroße Werte nach wie vor in einer Erholungsrallye. Seit Dienstag läuft ein Pullback. Wichtig ist jetzt eine Unterstützungszone. Solange der Kurs nicht darunter fällt, könnte der MDAX den Erholungstrend zeitnah wieder aufnehmen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1