(shareribs.com) London 18.11.2022 - Die Ölpreise zeigen sich nach der neuerlichen Kurskorrektur etwas fester. Der Preis für Brent-Rohöl nähert sich der Marke von 90 USD an. Der US-Dollar liegt ebenfalls unter Druck. Mit der gestrigen Veröffentlichung einer Grafik, zur Erklärung des womöglich erforderlichen Zinsniveaus in den, USA hat Fed-Mitglied Bullard die Märkte am Donnerstag unter Druck gesetzt. ...

