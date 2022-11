Einzigartige Kombination aus dem richtigen Rohstoff (Nickel), einem großartigen Projekt, angrenzend an die Infrastruktur in einem etablierten Bergbaugebiet und einer umweltfreundlichen und effizienten Produktionsmethode!

Unternehmensbeschreibung:

Canada Nickel treibt die nächste Generation von hochwertigen Nickel-Kobalt-Projekten mit hohem Potenzial voran, um die Metalle zu liefern, die für die Revolution der Elektrofahrzeuge und den wachstumsstarken Markt für rostfreien Stahl benötigt werden. Das Unternehmen verfügt über branchenführendes Fachwissen im Bereich Nickel und konzentriert sich auf risikoarme, gut etablierte Bergbauregionen. Hauptfokus liegt zurzeit auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford im Herzen des produktiven Bergbaulagers Timmins-Cochrane in Kanada. Zusätzlich verfolgt Canada Nickel auf seinem Flaggschiffprojekt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen.

Fakten, Zahlen, Ziele:

Das Crawford Nickelsulfid Projekt ist mittlerweile zur fünftgrößten Nickelsulfidressource der Welt angewachsen, wobei die Exploration und das Ausmaß noch lange nicht abgeschlossen ist. Das Projekt im Herzen des bergbausicheren Kanadas bietet schon jetzt alles, was eine erfolgreiche Produktionsstätte benötigt: Vollausgebaute Infrastruktur, reiche Bergbaugeschichte, qualifizierte, lokale Arbeitskräfte und die direkte Nachbarschaft zu Auftragnehmern und produzierenden Minen, wie der direkte Nachbar Glencore zeigt.

Die PEA vom Juli 2021 sieht einen 25-jährigen Minenplan vor, der auf einem stufenweisen Tagebau mit einer Kapazität von 120.000 Tonnen pro Tag und einem Verarbeitungsbetrieb unter Verwendung eines konventionellen Nickelsulfidkonzentrators basiert, der Nickelkonzentrate und Magnetitkonzentrat produziert. Alles unter dem Motto: Großer Umfang, niedrige Kosten, lange Lebensdauer. Denn während der gesamten Minenlaufzeit wird erwartet, dass Crawford 842.000 Tonnen Nickel, 21 Millionen Tonnen Eisen und 1,5 Millionen Tonnen Chrom im Wert von 24 Milliarden USD produzieren wird, wobei langfristige Preisannahmen zugrunde gelegt werden. Veranschlagt ist eine jährliche durchschnittliche Nickelproduktion von 34.000 Tonnen mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 42.000 Tonnen in Spitzenzeiten, mit bedeutenden Eisen- und Chrom-Nebenprodukten von 860.000 Tonnen pro Jahr bzw. 59.000 Tonnen pro Jahr. Der Kapitalwert nach 8% Steuern soll 1,2 Milliarden Dollar und der IRR 16% betragen. Der AISC auf Nebenproduktbasis liegt bei 1,94 USD pro Pfund. All das führt zu erheblichen Erträgen und freiem Cashflow. In Höhe eines jährlichen EBITDA in Höhe von 439 Millionen und eines jährlich freien Cashflow von 274 Millionen USD.

Der anhaltende Explorationserfolg gipfelte in einer Verdopplung der aktualisierten Ressourcenschätzung. Somit konnte Crawford in weniger als drei Jahren seit der ersten Entdeckung schnell zur fünftgrößten Nickelsulfid-Ressource weltweit aufsteigen und besitzt nun gemessenen und angezeigten Ressourcen von 1,4 Milliarden Tonnen mit 0,24% Nickel plus weitere 670 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 0,23% Nickel. Angesichts des zusätzlichen Potenzials aus einer Reihe von Bohrlöchern, deren Ergebnisse zum Zeitpunkt des Ressourcenstichtags noch ausstehen, geht Canada Nickel davon aus, dass die endgültige Ressource der Machbarkeitsstudie das obere Ende des Minenplans von 1,3 bis 1,8 Milliarden Tonnen unterstützen wird. Diese immens wichtige Machbarkeitsstudie von Crawford ist weiterhin auf dem besten Weg, bis Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen zu werden. Während man das Projekt aggressiv vorantreibt, ist man weiterhin gut finanziert, um weitere Explorationsarbeiten während der Wintermonate durchzuführen. Canada Nickel besitzt ca. 22 Millionen CAD an Cash und ist im Besitz einer Darlehensfazilität in Höhe von 10 Millionen US-Dollar.

Neben dem Projekt Crawford besitzt man weitere extrem wichtige und großflächige Nickelsulfid-Zielgebiete in kurzer Entfernung von der Crawford-Lagerstätte. Hervorzuheben sind unter anderem die unternehmenseigenen Grundstücke Reid, Deloro, Reaume und Bannockburn, die in einem Radius von 100 km um Crawford im Gebiet Timmins liegen. Überall dort wird aktiv gebohrt und die Ergebnisse bestätigen schon jetzt einen großen mineralisierten Fußabdruck. Mit der Hinzufügung dieser Ziele verfügt Canada Nickel nun über das Potenzial, zu einem der größten Nickelsulfidproduzenten der Welt zu werden und den Großraum Timmins zu einem Nickelbetrieb im Bezirksmaßstab zu machen.

Zusätzlich verfolgt Canada Nickel auch die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Erst vor kurzem bestätigte das Unternehmen, dass jüngste Tests im Labormaßstab die Kohlenstoffabscheidung um das Dreifache beschleunigen und den Großteil der Kohlenstoffabscheidung in nur 24 Stunden erreichen. Das geniale ist, dass das Crawford-Projekt jährlich schätzungsweise durchschnittlich 710.000 Tonnen CO2 -Gutschriften und 18 Millionen Tonnen CO2 Gutschriften über die erwartete Lebensdauer der Mine erzeugen könnte. Somit könnte eine Nickelmine in einen Nettoerzeuger von Kohlenstoffgutschriften, statt in einen Erzeuger von Kohlenstoffemissionen verwandelt werden. Damit ist Canada Nickel, in einer Welt, die sich auf grüne Energie konzentriert, in der einzigartigen Lage, die Nachfrage nach einer umweltfreundlichen und effizienten Nickelproduktion zu befriedigen und mindestens eine Null-Kohlenstoff-Produktion zu erreichen.

Zukunftsfazit:

Canada Nickel verfügt über eine einzigartige Kombination aus dem richtigen Rohstoff (Nickel), einem großartigen Projekt, angrenzend an die Infrastruktur in einem etablierten Bergbaugebiet und einer umweltfreundlichen und effizienten Produktionsmethode. Die schon sehnlich erwartete Machbarkeitsstudie wird der nächste Meilenstein in der Firmengeschichte.

