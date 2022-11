Der deutsche Leitindex DAX dürfte vor dem Wochenende erst einmal keine großen Sprünge machen. Vorbörslich werden bislang leichte Gewinne indiziert, nachdem sich die US-Börsen am Vortag nach anfänglichen Verlusten im Handelsverlauf stabilisieren konnten. Den DAX taxiert der Broker IG am Freitagmorgen 0,4 Prozent höher auf 14.320 Punkte. Auf Wochensicht bahnt sich damit ein moderates Plus von rund 0,7 Prozent an. Nach einer wochenlangen Erholungsrally hatte der DAX zu Wochenbeginn die Marke von 14.400 ...

