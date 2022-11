NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 165 US-Dollar angegeben. Dies schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Berichtssaison der US-Internetwerte. Sie gehe mit Blick auf die Kursreaktionen als eine der volatilsten in den inzwischen mehr als zwanzig Jahren der Branche in die Geschichte ein, so der Experte. Beim Handelsriesen stelle sich die Frage, wie sich das Wachstum im schwierigen Makro-Umfeld bei mieser Verbraucherstimmung und hohen Investitionen entwickeln wird./ag/mis



ISIN: US0231351067

