Berlin (ots) -Einen würdigen Rahmen gab das Soho House in Berlin für die Verleihung des Publikumspreises "Visionäre der Gesundheit (m/w/d) Award". Nach einem Fireside Chat von Gastgeberin Inga Bergen mit Roman Hip von Porsche Consulting zur "Zukunft von Gesundheit" erhielt Influencer und Fernseharzt Dr. med. Johannes Wimmer unter dem Beifall von rund 100 geladenen Gästen die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung. Der Preis wurde von Doctolib und Edenspiekermann gesponsort. Das Publikum wählte sein Gespräch mit Inga Bergen zum besten der Podcast-Reihe "Visionäre der Gesundheit (m/w/d)", die die Unternehmerin und Digital Health-Expertin alle zwei Wochen in Kooperation mit Handelsblatt Inside Digital Health produziert.In ihrer Laudatio würdigte Fernsehmoderatorin Tanja Bülter die Fähigkeit Dr. Wimmers, komplexe medizinische und Gesundheitsthemen leicht verständlich in Umgangssprache, mit einer Prise Humor und einer zuversichtlichen Grundhaltung zu erklären. Besonders hob sie das aktuelle Projekt hervor, die Videoreihe "Krebs bei Kindern klargemacht". Damit unterstütze Dr. Wimmer betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Sein Preisgeld spendete Dr. Wimmer an das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ).Drei weitere Preise wurden vergeben: David-Ruben Thies, CEO der Waldkliniken Eisenberg, erhielt den mit 2.500 EUR dotierten zweiten Preis. Er wurde von Michael Wiesemann (Edenspiekermann) für seinen Einsatz bei der Entwicklung eines zukunftsweisenden Krankenhauskonzeptes gewürdigt. Sein Preisgeld spendete Thies an den Förderverein Rudolf Elle.Der dritte, ebenfalls mit 2.500 EUR dotierte Preis ging an Andrea Galle, Gründerin und Vorständin der BKK VBU. Sie wurde von Dr. med. Ilias Tsimpoulis von Doctlib gewürdigt, ihre Spende geht an den Verein "TrauerZeit Waisenhilfe Berlin e.V.", die sich um junge Familien und speziell Kinder und Jugendliche kümmern, die einen nahen Angehörigen verloren haben und die Initiative "wemedyoucate - Medizin für Alle".Anlass der Verleihung war die Premiere des Buchs "Visionäre der Gesundheit (m/w/d) - Perspektiven für das Gesundheitswesen". Herausgeberin Inga Bergen hatte die wichtigsten Köpfe der Branche um Beiträge über die Zukunft des Gesundheitswesens gebeten. So entstand ein Buch mit einer Vielzahl von Ideen und Gedanken, die aus unterschiedlichsten Ecken des Gesundheitswesens kommen. Das Buch wurde mit freundlicher Unterstützung des Executive-Search-Unternehmens DHR Global herausgegeben, das international, aber auch in Deutschland Unternehmen bei der Besetzung von Führungspositionen unterstützt. Viele der Autoren hatten es sich nicht nehmen lassen, zur Buchpräsentation und der Verleihung des Publikumspreises "Visionäre der Gesundheit (m/w/d) Award" nach Berlin zu kommen.Die Party-Stimmung im Soho House wurde von ganz besonderen Musikern angeheizt: Die "Health Angels" sind eine One-Show-Band, bestehend aus Tamara Radakovic, Dr. Sascha Fagel, Linus Drop, Sebastian Bernhardt und Dr. Florian Fuhrmann. Sie alle sind Ärzte, Gründer, Geschäftsführer und Senior-Experten im eHealth-Bereich.Das Buch "Visionäre der Gesundheit (m/w/d) - Perspektiven für das Gesundheitswesen" von Herausgeberin Inga Bergen ist in der Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft erschienen. (ISBN 978-3-95466-767-3, Preis 49,95 Euro)Bilder der Preisverleihung und der Buchpräsentation können bei der Agentur Schroewig über Picturemaxx, über dpa Picture Alliance sowie über diesen Dropbox-Link heruntergeladen werden: https://www.dropbox.com/sh/cd1kvj3hkgk1e0o/AABpjilSeKAFfT-CDdvVhOaHa?dl=0Über den Visionäre der Gesundheit PodcastIm Podcast Visionäre der Gesundheit (m/w/d) stellen Inga Bergen und Larissa Middendorf Persönlichkeiten vor, die Gesundheit neu denken, Unternehmen gründen, Erfindungen machen und die Zukunft gestalten - in mittlerweile über 80 Folgen. Der Podcast erscheint in Kooperation mit Handelsblatt Inside Digital Health und gehört zu den beliebtesten und meistgehörten Medizin-Podcasts in Deutschland.Pressekontakt:Diane Riedelredlich kommunikationMobil +49 173 376 78 58E-Mail diane.riedel@redlich-kommunikation.deOriginal-Content von: Visionäre der Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166847/5373416