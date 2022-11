Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Finanzkrise, spätestens aber ab der Lehman-Pleite, sind die Realrenditen - gemessen an den marktseitig eingepreisten mittel- und langfristigen Inflationserwartungen (5J/5J-Inflation-Swap-Forwards) - unter Schwankungen gesunken, so die Analysten der Helaba.In Folge der jahrelangen lockeren Geldpolitiken nicht nur in der Eurozone hätten sie kurz nach dem Beginn der Pandemie 2020 ihren Tiefpunkt im negativen Bereich erreicht. Seitdem und beschleunigt in diesem Jahr hätten die Zins- und Renditesteigerungen der letzten Wochen und Monate die Realrendite in die Nähe der Nulllinie zurückgeführt, obwohl sich auch die Inflationserwartungen sukzessive nach oben geschoben hätten und aktuell um 2,30% schwanken würden. Auch das sei eine Folge des von der EZB angestrebten Normalisierungsprozesses, der nach Erachten der Analysten noch nicht beendet sei. ...

