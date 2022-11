Warren Buffett (oder eine seiner rechten Hände) investierte zuletzt in Taiwan Semiconductor. Das heißt, dass das Orakel von Omaha in eine weitere Tech-Aktie investiert. Noch dazu in einen Chip-Produzenten, was nicht unbedingt sein primärer Circle of Competence ist. Es gibt viele Dinge, die für die Investition ausschlaggebend sein dürften. Vermutlich sieht Warren Buffett oder einer seiner Hintermänner hier das größte Potenzial, die günstigste Bewertung, die beste Qualität oder mögliche Wettbewerbsvorteile. ...

