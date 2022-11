In unserer Analyse vom 15.11.22 Infineon: Höhenflug geht weiter - jetzt Gewinne absichern! hatten wir zuletzt über die aktuelle charttechnische Situation des Chipherstellers (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) berichtet. In der Folge konnte der Kurs weiter bis auf 33,05 Euro im Hoch klettern, legt nun aber in den letzten Handelstagen eine Verschnaufpause ein. Wir würden jetzt den StopLoss für offene Longpositionen erneut nachziehen und weitere Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...