Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Anleihe (ISIN DE000A30V3F1/ WKN A30V3F) der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG kann über die Börse Frankfurt gezeichnet werden, so die Deutsche Börse AG.Der Fokus des Unternehmens liege nach eigenen Angaben auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen aus dem Bereich der Nahrungsmittel. Die Zeichnung sei bis 22. November, 12 Uhr, angesetzt, könnte aber vorzeitig geschlossen werden. ...

