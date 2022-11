Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio nimmt mit Schweden seinen nächsten europäischen Markt in Angriff. Nach dem Pilotmarkt Norwegen und den kürzlich erfolgten ersten Auslieferungen in Deutschland und den Niederlanden ist Schweden der vierte europäische Markt für Nio. Nachdem Nio vor einem Monat in Berlin seine europäische Markteinführung gefeiert und kurz darauf erste Exemplare des ET7 an Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...