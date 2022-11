K+S will eigene Anleihen zurückkaufen. Hierzu hat das Rohstoff- und Düngemittel-Unternehmen aus Kassel am Freitag ein öffentliches Angebot an die Inhaber der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: XS1854830889) zum Rückkauf in bar veröffentlicht. Der Rückkauf soll zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen erfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...