Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) haben den neuen Elektrobus-Betriebshof im Stadtteil Moosach offiziell in Betrieb genommen. Dort können künftig etwa 170 E-Busse geladen werden. In der ersten Ausbaustufe zur Eröffnung sind 56 Ladepunkte installiert, in den nächsten Jahren wird die gesamte Abstellfläche entsprechend ausgebaut, wie die MVG mitteilt. Aktuell sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...