DJ K+S will mit Rückkauf der Anleihe 2024 Verschuldung senken

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S will seine ausstehenden Finanzverbindlichkeiten verringern und kauft dazu eine Anleihe vorzeitig zurück. Wie der Kali- und Salzproduzent mitteilte, wird den Inhabern der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 ein Angebot zum Rückkauf in bar gemacht. Der Rückkaufkurs liege bei 100,00 Prozent und damit leicht über dem aktuellen Kurs, zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Angebotsfrist beginnt per sofort und endet voraussichtlich am 29. November um 16.00 Uhr MEZ. Das Ergebnis will K+S am 30. November mitteilen. Der Vollzug ist für den 1. Dezember geplant.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2022 04:42 ET (09:42 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.