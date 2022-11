ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2828 Pence belassen. Aktuelle Daten untermauerten die Erholung des Geschäfts mit Versicherungen, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngste Branchenrotation in zyklische Aktien sei hier eine Chance für die Anleger des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 17:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2022 / 04:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

