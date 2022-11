MTU veranstaltete einen Capital Market Day in London und informierte Investoren und Analysten über das Marktumfeld und die Entwicklung der Geschäftsbereiche. MTU gab eine Prognose ab, die positiv überraschte und die MTU auf einen Weg bringt, im GJ23 das zu erreichen, was die Kapitalmärkte erst für das GJ24 erwartet hatten. Haupttreiber ist das zivile OEM-Geschäft, da Airbus und Boeing die Produktionsraten erhöhen. MTU gab auch einen positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 25 und kündigte eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik an. In Anbetracht des starken dritten Quartals, der Prognoseanhebung und des rekordhohen Auftragsbestands hebt AlsterResearch die Schätzungen an und empfiehlt nun KAUFEN (von HALTEN) mit einem neuen Kursziel von EUR 230,00 (alt: EUR 200,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/MTU%20Aero%20Engines%20AG





