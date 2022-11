Katek Aktie - lieferte zwar "nur" durchwachsene Quartalszahlen, nach Meinung des Platow Briefs überwiegt aber das Positive: Kräftige Umsatzsteigerung. Und die mittel- bis langfristigen Aussichten überzeugen von der Katek SE (ISIN: DE000A2TSQH7) . Zuletzt hatten wir die Gelegenheit mit dem CFO der Katek, Dr. Fues, zu reden - hier das spannende Interview, das die Aussagen und Bewertung des Platow Briefs noch greifbarer macht. Aber zuerst die Zukunftsaussichten der Katek SE, wie Platow sie identifiziert hat. Und am Ende kommt der Platow Brief zu einem klaren Urteil "KAUFEN". Katek - Mehr Gewinn in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...