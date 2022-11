Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 7. Dezember 2022, 0.45 UhrZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWenn man keine Chancen hatFilm von Angelika Wörthmüller, Enrico Demurrayund Charlotte GerlingNach aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik sind rund 13 Millionen Menschen in Deutschland armutsbedroht. Seit Jahren verharrt die Zahl auf einem ähnlich hohen Niveau.Aber was heißt "armutsbedroht", wie wirkt sich die ständige finanzielle Mangellage auf das Leben, die Ernährung, die psychische Gesundheit aus?Der Andrang in der Dortmunder Suppenküche Kana hat zugenommen. Eine warme Mahlzeit, Obst, Kaffee, Kuchen in einer Plastiktüte: Für dieses Essen steht neben Obdachlosen und Drogenabhängigen auch Alexander in der Schlange. Der 30-Jährige geht auf eine Schule für Tontechnik. BAföG gibt es dafür nicht. Monatlich 190 Euro kostet ihn die Schule, das Geld zwackt er von Hartz IV ab. Trotz Minijob, den er nebenher macht, reicht sein Geld meist nur bis Mitte des Monats. Dass in Deutschland niemand Hunger hat, sei ein Irrtum, meint er, selbst steht er immer wieder vor dem leeren Kühlschrank. Alexander hat den Hauptschulabschluss. Jetzt hat er ein Ziel: eine gute Ausbildung machen.Auch Stefanie (31) und ihr Partner Patrick (34) haben Probleme, über die Runden zu kommen, seit alles teurer geworden ist. Stefanie ist schwanger. So bald wie möglich will das Paar aus der Stadt raus. Ihr Kind soll an einem Ort aufwachsen, wo traditionelle Werte noch eine Rolle spielen. Im Sozialkaufhaus finden sie eine gebrauchte Wiege, auch ein Babyshirt für einen Euro. Beide würden gern arbeiten gehen, aber nicht wieder für Jobs weit unter dem Mindestlohn, die ihnen als Langzeitarbeitslose angeboten werden.Alex geht in Berlin in die zehnte Klasse, er möchte Abitur machen, Bildung ist für ihn der Weg aus der Armutsfalle. In einer karitativen Jugendeinrichtung findet er Unterstützung bei den Hausaufgaben. Nur wenige, die hierherkommen, streben einen höheren Bildungsabschluss an. Die Vorbilder in den Familien fehlen. Alex ist da eine Ausnahme, meint die Sozialarbeiterin, er hat Ziele. In der Kleiderkammer kann er sich gebrauchte Sachen aussuchen. Lieber hätte er auch neue, aber das geht eben nicht, er nimmt es hin, wie es ist. Alex konzentriert sich auf die Schule und auf sein Hobby, den Sport.Gabi in Bochum ist als Rentnerin auf Lebensmittel von der Tafel angewiesen. Sie hat als Altenpflegerin gearbeitet, ihre Rente würde ganz knapp reichen, aber zusammen mit ihrem Mann, der Hartz IV erhält, bildet sie eine Bedarfsgemeinschaft. Jetzt sind beide auf dem Hartz-IV-Niveau. Die Zahl derer, die zur Tafel drängen, nimmt beständig zu, sagen die Betreiber der Bochumer Tafel, aber sie können keine neuen Kunden mehr aufnehmen.Unter ichbinarmutsbetroffen versuchen Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind, sich Gehör zu verschaffen. Alexander aus Dortmund ist bei der ersten Demonstration der Betroffenen in Berlin dabei. Es sind nicht sehr viele, die vor dem Kanzleramt demonstrieren, aber Alexander ist überzeugt: "Wer nicht sichtbar ist, auf den wird auch nicht geachtet."Die "ZDF.reportage" beleuchtet Lebenswege von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in der Armut angekommen sind, aber nicht dortbleiben wollen.Zwei weitere Folgen "ZDF.reportage: Armes reiches Deutschland" werden direkt im Anschluss ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5373784