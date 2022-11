Der umweltfreundliche Autobauer Fisker beginnt mit der Serienproduktion

Werbung





Im österreichischen Graz wurde beim Automobilhersteller Magna im Auftrag des Elektroautobauers Fisker Inc. aus Los Angeles die Serienproduktion des "Ocean"-Modells gestartet. Voller Hoffnungen und mit prallen Auftragsbüchern soll nun der erste Fisker Ocean, welcher aus äußerst umweltfreundlichen Bestandteilen zusammengesetzt ist, vom Band rollen.



Die US-Amerikaner haben nach eigenen Angaben bisher über 63.000 Bestellungen für das vielversprechende Modell Fisker Ocean erhalten und wollen noch dieses Jahr die ersten Autos ausliefern. Für das kommende Jahr schätzt Fisker Inc., 42.400 Automobile produzieren zu können. Der "Ocean" soll in der Spitze bei einer Top-Ausstattung rund 69.000 USD kosten und interessierte Kundschaft aus Deutschland darf sich bald einem Showroom gegen Ende 2022 in München erfreuen. Fisker-Chef Herik Fisker war bereits bei BMW, Aston Martin und Tesla angestellt und will nun mit vergleichsweise niedrigen Verkaufspreisen, die Elektroautobranche aufmischen.







