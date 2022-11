Heidelberg (ots) -"Männer sind furchtbar stark, Männer können alles, Männer kriegen 'nen Herzinfarkt..." singt Herbert Grönemeyer 1984. Herzinfarkte bekommen auch Frauen, aber Männer dreimal häufiger. Die Lebenserwartung von Männern liegt mit 78,6 Jahren heute noch circa fünf Jahre unter der von Frauen mit 83,4 Jahren (Stand: DESTATIS 2022). Was lange als gegeben hingenommen wurde, rückt nun stärker in den Fokus der öffentlichen Gesundheitspolitik.Eine neuer Themenschwerpunkt des Gesundheitsportals "Fit für Job und Leben" der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) beschäftigt sich daher mit der Männergesundheit und der Frage: Wie kann, besonders beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), die Zielgruppe Männer besser erreicht werden? Wie kann die Prävention psychischer Erkrankungen bei Männern besser gelingen? Brauchen Männer spezifische auf sie zugeschnittene Gesundheitsangebote? Antworten geben der BGM-Experte Prof. Volker Nürnberg, der Sportwissenschaftler Prof. Ingo Froböse und Klemens Wüstefeld, Arbeitsmediziner der BG RCI. Darüber hinaus werden Institutionen und Organisationen vorgestellt, die Männergesundheit fördern und voranbringen. Und neben aller Theorie gibt es ein paar kleine praktische Übungseinheiten. Zum Mitmachen für alle, nicht nur für Männer ..."Fit für Job und Leben" ist das Gesundheitsmagazin der BG RCI. Es bietet Filmbeiträge mit Hintergrundinformationen und Tipps aus den Bereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung. Anliegen ist es, Unternehmen in ihrer Arbeit auf diesem Gebiet zu unterstützen.Weitere Informationen unterhttps://gesundheitsmagazin-bgrci.de/.Pressekontakt:Petra SingerBerufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische IndustrieStabsbereich KommunikationTelefon: 06221 5108-57003E-Mail: petra.singer@bgrci.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120179/5373851