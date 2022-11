Der DAX tauchte am Vortag bis 14.149 Punkte ab, konnte dann aber wieder zulegen und mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten bei 14.266 Punkten aus dem Handel gehen. Im aktuellen Handel zeigt sich der DAX weiter erholt bei 14.410 Punkten und steigt damit erneut über die Marke von 14.400 Punkten an. Ebenso befindet sich der S&P 500 weiterhin im übergeordneten Abwärtstrend und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. ...

