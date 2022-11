Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries notierte zuletzt bei 3,75% und lag damit einen halben Prozentpunkt unter den Jahreshöchstständen, so die Analysten der Helaba.Zwar sei die US-Notenbank mit ihren Zinserhöhungen noch nicht am Ende. Allerdings erwarte offenbar eine wachsende Zahl von Anlegern, dass seitens der FED nicht mehr allzu viel komme. Rückenwind habe es vor allem durch die Veröffentlichung überraschend niedriger US-Inflationsdaten gegeben. Die Vorjahresrate sei von 8,2% auf 7,7% im Oktober gesunken, immerhin der vierte Rückgang in Folge. Dazu ein kleines Gedankenspiel. Würde man alle vergleichbaren Hochinflationsphasen seit Anfang der 70er Jahre zusammenpacken, den Durchschnitt bilden und einen vergleichbaren Rückgang der US-Teuerung unterstellen, so würde Mitte 2023 ein Niveau von etwa 4,5% veröffentlicht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...