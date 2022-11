In Dortmund wurde nun die Installation aller 320 Laternenlader für Elektroautos im Rahmen des Projekts NOX-Block abgeschlossen. In den kommenden Monaten werden 20 Prozent der neuen Laternen-Ladeparkplätze für E-Fahrzeuge reserviert. Angelaufen ist der Aufbau wie berichtet im Juli 2021 - mit den ersten Ladepunkten an der Schmiedingstraße in der Dortmunder Innenstadt. Damals hieß es, dass der Aufbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...