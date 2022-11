DJ BDEW: Strom- und Gasverbrauch deutlich zurückgegangen

BERLIN (Dow Jones)--Der Stromverbrauch in Deutschland ist in den vergangenen Monaten nach aktuellen Daten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) deutlich zurückgegangen. Während der Stromverbrauch in den Sommermonaten noch ungefähr auf Höhe des Vorjahres lag, wurde demnach im September bereits 4 Prozent weniger Strom verbraucht als im September 2021. Im Oktober betrug der Unterschied sogar 9 Prozent, kalenderbereinigt rund 8 Prozent. "Einen solchen Rückgang im Stromverbrauch gab es zuletzt im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020", erklärte der Verband.

Im gesamten bisherigen Jahr lag der Verbrauch mit rund 434 Milliarden Kilowattstunden (kWh) 1,9 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr rechne der BDEW mit einem Rückgang des Stromverbrauchs um gut 2 Prozent. Gründe für den Rückgang des Stromverbrauchs im Oktober seien neben der ungewöhnlich warmen Witterung und krisenbedingten Einsparungen der Verbraucher auch Produktionsrückgänge in der Industrie.

Der Gasverbrauch betrug zwischen Januar und Oktober laut den Angaben rund 674 Milliarden kWh und damit 13,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Um Temperatureffekte bereinigt war der Verbrauch um 7,5 Prozent niedriger. Im Oktober lagen die Werte nach vorläufigen Berechnungen 23 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Die Gründe dafür seien neben Temperatureffekten auch hier die konjunkturelle Abkühlung sowie Einsparungen aufgrund der hohen Preise und geändertem Verbrauchsverhalten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2022 06:40 ET (11:40 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.