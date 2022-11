Erstmals hat mit dem Oberlandesgericht Frankfurt (Az. 23 U 55/21) ein Gericht der zweiten Instanz entschieden, dass ein Online Casino einem Spieler seine gesamten Verluste erstatten muss. Damit wird ein Urteil des LG Gießen (Az. 4 O 84/20) bestätigt, das zuvor genauso entschieden hatte. Gegen dieses Urteil war das Casino in Berufung gegangen, scheiterte nun aber beim zuständigen Oberlandesgericht. Online Casinos in Deutschland illegal Kernpunkt ist die Frage, ob Online Casinos in Deutschland legal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...