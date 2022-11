Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Leichte Zweifel, ob der geldpolitische Zinsgipfel tatsächlich erreicht ist, lösten nach einer Phase der Zuversicht nun wieder Verunsicherung unter den Anlegern aus, so die Analysten der Helaba.Mitglieder der US-Notenbank FED hätten der Rally an der Wall-Street ein Ende bereitet. Chefs der regionalen US-Notenbanken hätten erneut die Notwendigkeit einer Rezession hervorgehoben, um die Inflation nachhaltig zu reduzieren. Gleichzeitig sei ein Leitzins zwischen 5% und 7% ins Spiel gebracht worden. Sofern diese falkenhafte Rhetorik auch den Zweck gehabt habe, dass die Anleger nicht übermütig würden, so sei das gelungen. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Rückwärtsgang eingelegt, der marktbreitere S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe auf Wochensicht über 1% verloren. Darüber hinaus hätten aber auch die Unternehmensergebnisse belastet, insbesondere die Zahlen aus dem Einzelhandel. Sie hätten die Sorge geschürt, dass dem amerikanischen Konsumenten im wichtigen Weihnachtsgeschäft die Puste ausgehen könnte. Die Berichtswoche dürfte davon geprägt sein, ob die Amerikaner nach den hohen Kosten für ihr Thanksgiving-Essen noch Mittel hätten, mit dem sogenannten BlackFriday die Weihnachtskaufsaison zu eröffnen. Die Frage nach einer Jahresendrally an den Aktienmärkten dürfte damit ebenfalls eingeläutet werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...