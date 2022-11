Nachlese Podcast Donnerstag.: Audio Link zur Folge:, https://audio-cd.at/page/podcast/3607 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Erinnerung der Wiener Börse an die Wahl zum Börsenunwort 2022. Vorjahressieger war "Inflationsgespenst"Wahl zum Börsenunwort 2022: https://www.wienerborse.at/boersenunwort/ Input zum Börsenwort 2022: rudi@boersenradio.at - die S Immo begann ihren Sturz bereits am DonnerstagS Immo ( Akt. Indikation: 20,30 /20,45, -0,61%) - David Mayer-Heinisch (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3609/ ) ist studierter Betriebswirt, arbeitete zunächst für die RBI im Fund Brokerage und dann in Deutschland bei Lingohr & Partner, eignete sich dort sämtliche Facetten des Asset Managements für ...

