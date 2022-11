NEW YORK und BERLIN, Nov. 18, 2022N.V.(MGH) bekanntgegeben.



Im Rahmen der Studie wird eine bildgebende Methode zur Identifizierung von Neuroplastizitäts-Biomarkern bei Patienten mit behandlungsresistenter Depression eingesetzt, die mit intravenösem Ketamin behandelt werden. Das Hauptziel dieser Studie ist die Entwicklung einer neuartigen Methode zum Nachweis von Neuroplastizität durch Magnetresonanztomographie (MRT), Elektroenzephalogramm (EEG) und klinische Bewertungen. Im Rahmen der Studie werden Veränderungen im Gehirn zu Beginn der Studie, 24-48 Stunden nach der Behandlung und 2 Wochen nach der Verabreichung von Ketamin ermittelt. Die Verfügbarkeit eines validierten Protokolls zur Messung der strukturellen Plastizität auf neuronaler Ebene im menschlichen Gehirn wäre ein großer Fortschritt auf dem Gebiet der Neuroplastizitätsforschung und könnte ein potenzielles Instrument für Arzneimittelentwickler, Forscher und Anbieter als früher Biomarker für das Ansprechen auf eine Behandlung und deren Wirksamkeit darstellen.

"Die Ergebnisse der Studie werden dazu beitragen, die Bemühungen von atai um die Entwicklung personalisierter Therapien für die psychische Gesundheit zu unterstützen. Neue bildgebende Biomarker während der Ketaminbehandlung werden ein tieferes Verständnis der therapeutischen Wirkmechanismen und der Pathophysiologie von behandlungsresistenter Depression ermöglichen. Dieses Wissen kann dazu beitragen, die Behandlungsergebnisse zu verbessern, indem es Aufschluss darüber gibt, ob und wie die Patienten auf die Behandlung ansprechen und schließlich, welche Patienten am meisten von der Behandlung profitieren", erklärte Dr. Rolando Gutiérrez-Esteinou, Chief Medical Officer von atai. "Das sehr erfahrene Team und die technologischen Ressourcen am MGH werden bei diesem Unterfangen von unschätzbarem Wert sein."

Fast die Hälfte der 350 Milliarden US-Dollar, die jedes Jahr in den USA für die psychische Gesundheitspflege ausgegeben werden, entfallen auf behandlungsresistente Patienten, d. h. solche, die trotz mehrfacher Behandlung keine Linderung ihrer Symptome erfahren. Die Therapieresistenz spiegelt sowohl die Grenzen der derzeit verfügbaren Behandlungen als auch die Wahrscheinlichkeit wider, dass das Gehirn dieser Patienten weniger in der Lage ist, sich in einer Weise zu verändern, die die psychische Gesundheit verbessert.

Das MGH ist das größte Lehrkrankenhaus der Harvard Medical School. Ihre Intravenous Ketamine Clinic for Depression bietet Zugang zur Ketaminbehandlung bei schweren und refraktären Depressionen. Und diese neuen Technologien zur Bildgebung des Gehirns, die am MGH durch die Unterstützung dieser Studie zur Verfügung stehen, werden den Wissenschaftlern fortschrittliche Neurobilgebungsinstrumente und -methoden an die Hand geben, um die neuroplastischen Wirkungen von schnell wirkenden Medikamenten wie Ketamin zu erkennen.

Dr. Cristina Cusin , Associate Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School, Leiterin der Katamine Clinic am MGH und Psychiaterin im Rahmen des Depression Clinical and Research Program, und Dr. Susie Huang , Associate Professor für Radiologie an der Harvard Medical School und Attending Radiologist in der Abteilung für Neuroradiologie und Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging der in der Abteilung für Radiologie am Massachusetts General Hospital, werden als Co-Prüfer für die Studie fungieren.

Dr. Cusin sagte über die Zusammenarbeit: "Wir sind bestrebt, bedürftigen Patienten eine hervorragende Versorgung zu bieten. Ein wichtiger Teil davon ist die Durchführung bahnbrechender Forschung. Wir freuen uns auf diese klinische Studie, die dazu beitragen soll, neue Instrumente zum Verständnis der biologischen Veränderungen bei Depressionen zu entwickeln, was wiederum zu einer besseren und schnelleren Diagnose, individuelleren Behandlungen und besseren Ergebnissen führen könnte."

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein Unternehmen für Biopharmazeutika im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Über das Massachusetts General Hospital

Das 1811 gegründete Massachusetts General Hospital ist das ursprüngliche und größte Lehrkrankenhaus der Harvard Medical School. Das Mass General Research Institute betreibt das größte krankenhausbasierte Forschungsprogramm des Landes mit einem jährlichen Forschungsvolumen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar und umfasst mehr als 9.500 Forscher, die in mehr als 30 Instituten, Zentren und Abteilungen arbeiten. Im Juli 2022 wurde das Mass General auf Platz 8 der U.S. News & World Report-Liste der "besten Krankenhäuser Amerikas" gewählt. Das MGH ist ein Gründungsmitglied des Mass General Brigham-Gesundheitssystems.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter "glauben", "können", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "beginnen", "könnten", "würde", "hochrechnen", "planen", "potenziell", "vorläufig", "wahrscheinlich" und ähnliche Ausdrücke dienen zur Identifizierung zukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ausdrückliche oder stillschweigende Aussagen, die sich u. a. auf Folgendes beziehen: Aussagen zu den Studien und den damit verbundenen zukünftigen Aktivitäten, den potenziellen Studienerfolg, die Kosten und den Zeitplan für die Entwicklung unserer Produktkandidaten, einschließlich des Fortschritts der präklinischen und klinischen Studien und der damit verbundenen Meilensteine, unsere Geschäftsstrategie und -pläne, potenzielle Übernahmen sowie die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Betriebsabläufe und Investitionsausgaben. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren einhergehen, von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen ausdrücklichen oder implizierten Faktoren abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten sich daher nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter insbesondere, dass: wir ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium sind und seit unserer Gründung erhebliche Verluste erlitten haben, und wir davon ausgehen, dass wir in absehbarer Zukunft weiterhin erhebliche Verluste erleiden werden; wir erhebliche zusätzliche Mittel benötigen werden, um unsere Geschäftsziele zu erreichen, und wenn wir diese Mittel nicht bei Bedarf und zu akzeptablen Bedingungen erhalten können, wir gezwungen sein könnten, unsere Anstrengungen für die Entwicklung von Produkten zu verzögern, zu begrenzen oder zu beenden; die begrenzte Dauer unser bisherigen Geschäftstätigkeit es schwierig machen kann, den Erfolg unseres Unternehmens zu bewerten und unsere zukünftige Tragfähigkeit zu beurteilen; wir noch nie Einnahmen generiert haben und möglicherweise nie profitabel sein werden; die klinische und präklinische Entwicklung ungewiss ist, und unsere präklinischen Programme Verzögerungen erleiden oder möglicherweise niemals die Phase von klinischen Studien erreichen; wir uns bei der Durchführung unserer klinischen Studien und einiger Aspekte unserer Forschung und vorklinischen Tests auf Dritte verlassen, und diese klinischen Studien, einschließlich des Fortschritts und der damit verbundenen Meilensteine, durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden können, unter anderem durch die Nichteinhaltung von Fristen für den Abschluss solcher Studien, Forschungen oder Tests durch diese Dritten, Änderungen der Studienorte sowie andere Umstände; wir keine Garantie dafür geben können, dass unsere Produktkandidaten die vor der Vermarktung erforderliche behördliche Zulassung erhalten werden; Dritte behaupten könnten, dass wir ihre geistigen Eigentumsrechte verletzen, veruntreuen oder anderweitig gegen Urheberrecht verstoßen, was ungewisse Konsequenzen zur Folge hätte und unsere Anstrengen für Entwicklung und Vermarktung verhindern oder verzögern könnte; eine Pandemie, eine Epidemie oder der Ausbruch einer Infektionskrankheit, wie z. B. die COVID-19-Pandemie, unser Geschäft wesentlich und nachteilig beeinflussen kann, darunter unsere präklinischen und klinischen Studien, für uns erforderliche Drittparteien, unsere Lieferkette, unsere Fähigkeit zur Kapitalbeschaffung, unsere Fähigkeit zur Ausübung unseres Stammgeschäfts sowie unsere Finanzergebnisse. Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beschrieben und in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie in den nachfolgenden Berichten an die SEC von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern.

Kontaktinformationen

Anlegerkontakt:

Stephen Bardin

Chief Financial Officer

IR@atai.life