Der Wind- und Solarpark-Betreiber überzeugt mit starken Zahlen und hat auch die politischen Risiken im Griff. Die Aktie der Hamburger ist attraktiv. Den politischen Unsicherheiten zum Trotz hat Encavis am Dienstag starke Geschäftszahlen vorgelegt. Zwar bildete der Betreiber von Wind- und Solarparks aufgrund der politischen Pläne in Europa, Übergewinne am Strommarkt abzuschöpfen, erhebliche Rückstellungen, doch das Management geht weiter von einem positiven Verlauf des Geschäftsjahres aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...