Das Elektroauto-Werk von Volkswagen in Zwickau hat in der Woche vom 7. bis 11. November einen Produktionsrekord erzielt: 7.100 E-Autos wurden in besagter KW45 hergestellt, so viele wie in noch keiner Woche zuvor. Damit bewegt sich das Werk nahe der Maximalkapazität. Pro Tag wurden im Schnitt in der Rekordwoche somit über 1.400 Elektroautos gebaut. In Zwickau werden bekanntlich neben dem VW ID.3, ID.4 ...

