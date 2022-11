Fünf Tage, eine Aktie! Jetzt die "Aktie der Woche" von Marktexperte Lars Wißler kennen lernen: https://bit.ly/3GmG9XI Der DAX habe eine Abwärtstrendlinie nach oben durchschnitten, das sehe charttechnisch gut aus und sei ein positives Signal, so Lang. Die negative Zinsstruktur mache ihn aber noch etwas misstrauisch. Ist die Erholung an den Börsen also nachhaltig und kann man jetzt wieder rein in den Markt - Uwe Lang blickt auch auf drei Charts der meistdiskutierten Aktien auf wallstreet:online: Morphosys, Varta und Borussia Dortmund. Sind das potenzielle Investment-Kandidaten oder ein Griff ins fallende Messer - 00:00 Einleitung 00:36 Entspannung am Markt 01:38 Grünes Licht der Zentralbanken 02:11 Inflation 04:00 Jetzt rein in den Markt - 04:29 Morphosys Chart 05:46 Varta Chart 07:01 Borussia Chart 08:36 Cashquote