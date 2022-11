In der Kalenderwoche 46 (14.11. - 18.11.22) hat die Zeichnungsphase für die neue und erste Unternehmensanleihe der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG begonnen. Die fünfjährige Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30V3F1) ist mit einem festen Zinskupon von 8,00 % p.a. ausgestattet und hat ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 17. November bis zum 22. November 2022 um 12:00 Uhr - die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. Katjes Greenfood gehört zur Katjes Gruppe und verfügt über ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen, die in den Trendbereichen Future Food und pflanzenbasierte Ernährung führende Marken stellen.

Die Duisburger PCC SE emittiert zum 1. Dezember 2022 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30V2U2) mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 5,00 %. Es ist mittlerweile die 86. Anleihe des Chemiekonzerns. Die neue PCC-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und soll Anfang Dezember in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Zudem hat das Unternehmen seine erfolgreiche operative Entwicklung auch in den ersten neun Monaten 2022 fortgesetzt und den Konzern-Umsatz auf 994,4 Millionen Euro gesteigert, was schon jetzt über dem Gesamtjahresumsatz von 2021 liegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...