Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Die Initiative ist ein bedeutender Schritt für Alwaleed Philanthropies und seine Partner bei der Verbindung der physischen und der virtuellen WeltAlwaleed Philanthropies (AP) unter dem Vorsitz von S.K.H. Prinz Alwaleed Bin Talal Al Saud hat seine neueste innovative Initiative zum Metaversum gestartet: ein Zentrum, das mehrere virtuelle Räume kombiniert, um den Nutzern ein einzigartiges digitales und kulturelles Erlebnis zu bieten. AP startete das Zentrum anlässlich des Internationalen Tages für Toleranz, der als jährlicher Aktions- und Gedenktag im Jahr 1995 von der UNESCO verkündet wurde, um die Öffentlichkeit für die Gefahren der Intoleranz zu sensibilisieren. Die Initiative steht im Einklang mit der Mission von AP, die Kluft zwischen den Kulturen zu überbrücken und den Weg für globale Gemeinschaften zu ebnen, offener und toleranter zu werden, indem die neueste disruptive 3D-Technologie eingesetzt wird, um ihre Botschaft auf der ganzen Welt zu verbreiten und mit der jüngeren Generation in Kontakt zu treten.Das Erlebnis wird live auf der Plattform Decentraland stattfinden, wo die Teilnehmer das mehrstöckige Gebäude erkunden können, das Elemente historischer Geschichten präsentiert und gleichzeitig unterschiedliche Kulturen miteinander verbindet. Die Entwicklung des digitalen Erlebnisses wurde durch das Ziel inspiriert, das AP seit seiner Gründung vor mehr als vier Jahrzehnten verfolgt, nämlich den Aufbau und die Förderung von Toleranz unter den Menschen."Alwaleed Philanthropies hat sich dazu verpflichtet, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um Ideen umzusetzen und Grenzen zu überwinden, denn wir glauben an eine offene Welt und arbeiten nach dem Konzept, das Leben der Menschen weltweit zu verbessern. Unser Engagement für die Menschheit ist es, ständig auf der Suche nach innovativen Ansätzen zu sein und Verbindungen für ein besseres kulturelles Verständnis und eine grenzenlose Toleranz aufbauen. Bei Alwaleed Philanthropies initiieren und kooperieren wir, um Gutes zu bewirken, indem wir mit einer Reihe von philanthropischen, Regierungs- und Bildungsorganisationen zusammenarbeiten, um Armut zu bekämpfen, Frauen und Jugendliche zu befähigen, Gemeinschaften zu entwickeln, Katastrophenhilfe zu leisten und kulturelles Verständnis zu schaffen", erklärte I.K.H. Prinzessin Lamia bint Majed Al Saud, Generalsekretärin von Alwaleed Philanthropies.Alwaleed Philanthropies ist eine der ersten saudischen Wohltätigkeitsorganisationen, die das Metaversum mit einem sozialen Zweck und einer Aufgabe aktivieren, um die Botschaft der Toleranz, des kulturellen Austauschs und der Inklusivität zu verbreiten, die von der physischen in die digitale Welt reicht. Alwaleed Philanthropies hat es sich zur Aufgabe gemacht, kontinuierlich neue Kanäle und Technologien zu erkunden, die Menschen helfen und wichtige Anliegen in den Mittelpunkt stellen. Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Zentrum alle Schwerpunktbereiche von Alwaleed Philanthropies widerspiegelt und lediglich der Anfang der Pläne von Alwaleed Philanthropies für das Metaversum ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1949368/AP_Digital_Centre_Metaverse.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erste-saudische-wohltatigkeitsorganisation-startet-zum-internationalen-tag-fur-toleranz-ihr-digitales-zentrum-im-metaversum-301682772.htmlPressekontakt:Majdi Ghraizi,Account Director,+966509090019,majdi@bold.com.saOriginal-Content von: Alwaleed Philanthropies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136151/5374187