DJ VW lässt Produktion von Autos mit Schaltgetrieben in China auslaufen

Von Raffaele Huang

SINGAPUR (Dow Jones)--Die Volkswagen AG will die Produktion von Autos mit Schaltgetrieben in einem ihrer beiden Joint Ventures in China einstellen. Im August 2024 soll die Fertigung solcher Fahrzeuge im Gemeinschaftsunternehmen mit der staatlichen chinesischen Saic Motor Corp aufgrund von Veränderungen in der Marktnachfrage auslaufen, so ein VW-Sprecher.

Ein Stellenabbau sei damit nicht verbunden, so eine dem Unternehmen nahestehende Person. Die betroffenen Mitarbeiter sollten an andere Produktionslinien versetzt werden.

Hintergrund der Entscheidung ist der Wandel auf dem weltgrößten Automarkt von traditionellen Autos mit Verbrennungsmotor hin zu Elektrofahrzeugen. China ist weltweit führend bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen. Peking lockt mit Verbraucher- und Produktionsanreizen, um Autohersteller und neue chinesische Auto-Start-ups zur Produktion von mehr Elektroautos zu bewegen.

VW hat bereits angekündigt, im weltweit wichtigsten Markt die Produktion von Schaltgetrieben auslaufen lassen zu wollen, um sich auf Elektroautos zu konzentrieren. Das Werk, das zusammen mit Saic betrieben wird, wurde 2001 in Betrieb genommen. Etwa 230 Mitarbeiter fertigen Getriebe für kleinere Limousinen wie den Volkswagen Santana und Lavida. Die jährliche Kapazität in dem Werk in Schanghai wurde bereits von 500.000 Einheiten dieses Jahr auf rund 50.000 Einheiten reduziert, da VW dem Verkauf von E-Fahrzeugen Vorrang einräumt.

In China ist die Nachfrage nach Autos mit Schaltgetrieben stark rückläufig. Laut der China Association of Automobile Manufacturers machten solche Fahrzeuge in den ersten drei Quartalen des Jahres 10 Prozent aller in China verkauften Autos mit Verbrennungsmotor aus, gegenüber über 40 Prozent im Jahr 2017.

November 18, 2022 09:11 ET (14:11 GMT)

