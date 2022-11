Peking (ots/PRNewswire) -PEKING, 18. November 2022 /PRNewswire/-- Die Inflation, erhöhte geopolitische Spannungen und die Jahrhundertpandemie haben zu gesenkten Prognosen für den asiatisch-pazifischen Raum beigetragen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) senkte seine Wachstumsprognosen für die Region in diesem Jahr auf 4 Prozent und für das nächste Jahr auf 4,3 Prozent, was einem Rückgang von 0,9 bzw. 0,8 Prozentpunkten gegenüber seinen Prognosen vom April entspricht.Beobachter sagen jedoch, dass die Region ein vergleichsweise guter Platz in einer sich zunehmend eintrübenden Weltwirtschaft bleibt. Auf dem derzeit stattfindenden Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) äußerte der chinesische Präsident Xi Jinping sein Vertrauen in die wirtschaftliche Vitalität der Region und bezeichnete sie als "den dynamischsten Wachstumsgürtel".In einer Stellungnahme auf dem Gipfel schlug Xi drei Entwicklungswege vor, darunter "friedliche Entwicklung", "Offenheit und Inklusivität" und "Solidarität"."Mehr als alles andere hoffen wir Chinesen auf Frieden und Stabilität", sagte Xi auf dem Gipfel.Der asiatisch-pazifische Raum sei niemandes Hinterhof und dürfe nicht zur Arena für Großmachtkämpfe werden, betonte er. "Die Menschen und unsere Zeit werden niemals einen neuen Kalten Krieg zulassen", sagte er und rief zu einer integrativen und für alle Beteiligten gewinnbringenden regionalen Zusammenarbeit mit einer weitsichtigen Vision auf.Xi drängt auf regionale wirtschaftliche ModernisierungMit 2,9 Milliarden Einwohnern oder fast 40 Prozent der Weltbevölkerung machen die 21 APEC-Volkswirtschaften etwa die Hälfte des Welthandels und mehr als 60 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Welt aus. Angesichts neuer Entwicklungen müssen die APEC-Mitglieder auf frühere Erfahrungen und Lehren zurückgreifen, auf die Herausforderungen der Zeit reagieren und die regionale wirtschaftliche Integration im asiatisch-pazifischen Raum kontinuierlich vorantreiben, so Xi auf dem Gipfel.Er wies auf die Bedeutung "stabiler und ungehinderter" Industrie- und Lieferketten sowie auf Versuche hin, die in der Region über viele Jahre gebildeten Ketten zu stören oder sogar "abzubauen". Das würde die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum nur in eine Sackgasse führen, stellte er fest.Der chinesische Präsident wiederholte die Idee der "Offenheit" und sagte, "die Tür zu schließen", würde nur dafür sorgen, dass man zurück bleibt. Er betonte auch die Wichtigkeit der Konnektivität mit höherem Standard. "China wird das Zusammenspiel zwischen der Belt and Road Initiative und den Entwicklungsstrategien anderer Parteien aktiv verbessern, um gemeinsam ein hochwertiges Asien-Pazifik-Konnektivitätsnetzwerk aufzubauen", sagte er.Xi unterstreicht Chinas Engagement für die Asien-Pazifik-EntwicklungAls Mitglied des Asien-Pazifik-Raums möchte China seine Entwicklungsgewinne mit anderen in der Region teilen. Xi erklärte, das Land sei bestrebt, den Aufbau einer Asien-Pazifik-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft zu fördern, und habe sich verpflichtet, mehr Verantwortung für die Verbesserung der regionalen Stabilität und des Wohlstands zu übernehmen.Der chinesische Präsident sprach sich für einen neuen Weg zur Wahrung der Harmonie zwischen Mensch und Natur bei der Verfolgung der chinesischen Modernisierung aus. "China gehört zu den Ländern mit der weltweit schnellsten Reduzierung der Energieintensität", sagte Xi auf dem Gipfel.Er betonte auch die Hoffnung auf eine friedliche Welt. "Wir werden fest auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Wir werden uns weiterhin dem Frieden, der Entwicklung, der Zusammenarbeit und dem gegenseitigen Nutzen verpflichten. Wir werden uns bemühen, den Frieden und die Entwicklung in der Welt zu sichern, während wir unseren eigenen Aufbau verfolgen, und wir werden durch unsere eigenen Fortschritte einen größeren Beitrag zum Frieden und zur Entwicklung in der Welt leisten", sagte er.https://news.cgtn.com/news/2022-11-17/APEC-meeting-China-eyes-open-inclusive-development-for-Asia-Pacific-1f2q42PedlS/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-apec-treffen-china-strebt-eine-offene-integrative-entwicklung-fur-den-asiatisch-pazifischen-raum-an-und-drangt-auf-eine-wirtschaftliche-aufwertung-der-region-301682823.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5374227