In dem Tempo kann es gern weitergehen: Zwei Großaufträge, starke Neun-Monats-Zahlen sowie eine heraufgesetzte Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2022 - das alles innerhalb von gerade einmal drei Wochen. Und da auch noch der Gesamtmarkt mitspielt, ist es kein Wunder, dass sich der Aktienkurs von SFC Energy deutlich von seinen Jahrestiefs bei rund 16 Euro gelöst ... The post SFC Energy: Gutes Momentum appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...