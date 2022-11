DJ Enel erwägt Verkauf seines Peru-Geschäfts - Agentur

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Enel will sich möglicherweise von seinen Geschäften in Peru trennen. Wie die Agentur Bloomberg berichtet, erwägt das Unternehmen einen Verkauf der dortigen Vermögenswerte im Volumen von rund 5 Milliarden US-Dollar. Enel habe sich dafür Berater an Bord geholt. Auf Anfrage von Dow Jones Newswires lehnte Enel eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2022 10:35 ET (15:35 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.