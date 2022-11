Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2017/2022 der Metalcorp Group S.A. in Frankfurt am Main hat mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen, die Laufzeit der Anleihe 2017/2022 um ein Jahr bis zum 2. Oktober 2023 zu verlängern (Zustimmung von 99,77%) und gleichzeitig den Kupon von 7% p.a. auf 8,5% p.a. zu erhöhen (Zustimmung von 99,77%), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

