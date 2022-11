EQS-Ad-hoc: Palgon AG / Schlagwort(e): Ankauf/Personalie

Palgon AG: Erwerb der Teltec AG; Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat



18.11.2022 / 18:00 CET/CEST

Palgon AG: Erwerb der Teltec AG; Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat Die Palgon AG, Düsseldorf (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P), hat heute einen Vertrag zum Erwerb aller Aktien der Teltec AG, Mainz-Kastel, abgeschlossen. Die Teltec AG ist eine Handelsgruppe für professionelle Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigen Markt. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit professionellem Film- und Fernsehequipment, zugehöriger Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen. Die Teltec-Gruppe erzielte im letzten Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von über EUR 100 Mio. Der Erwerb der Beteiligung erfolgt über einen Kauf von Aktien sowie im Wege einer Sacheinlage in die Palgon AG. Der Kauf- und Einbringungsvertrag (Nachgründungsvertrag) bedarf noch der Zustimmung der Hauptversammlung der Palgon AG, die voraussichtlich am 30. Dezember 2022 stattfinden wird, sowie der entsprechende Handelsregistereintragung. Die Einberufung der Hauptversammlung wird zeitnah erfolgen. Im Zusammenhang mit dem heutigen Abschluss des Kauf- und Einbringungsvertrag hat der bisherige Vorstand Herr Dr. Samir Anton Azzawi-Steyrer sein Amt als Vorstand niedergelegt. Zur gleichen Zeit hat der Aufsichtsrat der Palgon AG den Vorsitzenden des Vorstands der Teltec AG, Herrn Ralf P. Pfeffer, zum neuen Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands der Palgon AG berufen. Der Aufsichtsrat der Palgon AG soll künftig auf vier Personen erweitert werden und zunächst neben dem derzeitigen Vorsitzenden Herrn Dr. Yann Samson auch die drei Aufsichtsräte der Teltec AG umfassen. Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Florian Hoerthlener und Wolfgang Müller-Gülich werden ihre jeweiligen Mandate hierzu zum Ablauf der Hauptversammlung niederlegen.

Düsseldorf, den 18. November 2022 Kontakt: Ralf P. Pfeffer Vorstand admin@palgon.de



Zur Palgon AG Die Palgon AG wurde im Jahr 2018 gegründet und verfügt über ein Grundkapital von 300.000,00 Euro. Die Aktien der Gesellschaft sind im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert. Zur Teltec AG Die Teltec AG ist die umsatzstärkste Handelsgruppe für professionelle Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigen Markt. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit professionellem Film- und Fernsehequipment, zugehöriger Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen. 18.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

