In unserem letzten Earnings-Update vom 28. Juni rieten wir von einem Kauf der Nike Aktie ab, weil wir in der "noch immer hohen Bewertung bei hohem China-Risiko weiteres Abwärtspotential" sahen. Seitdem hat die Aktie weitere 15 Prozent an Wert verloren. Geht es nach Umsatzeinbrüchen von 20 Prozent in China wieder bergauf und ist die Aktie nach dem weiteren Kursrückgang nun fair bewertet? Wir haben den aktuellen Earning-Call ...

Den vollständigen Artikel lesen ...