Unterföhring (ots) -- Das nächste Kapitel wird neue Charaktere und Schauplätze enthalten- Mike White übernimmt erneut das Drehbuch und die Regie- Staffel zwei auf dem Streamingdienst WOW und bei SkyDie mit dem Emmy® ausgezeichnete HBO Anthologie-Serie "The White Lotus (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus)" von Mike White wird für eine dritte Staffel verlängert. Eine neue Gruppe von Gästen wird ihren Urlaub in einer weiteren Destination der White Lotus Hotelgruppe verbringen.Die erste Staffel, die im Juli 2021 Premiere feierte und in Hawaii spielt, erhielt 20 Emmy® Nominierungen in 13 Kategorien und zehn Preise, darunter auch den Emmy für die beste Miniserie. "The White Lotus" war damit die Serie mit den meisten Auszeichnungen. Die zweite Staffel, die in Sizilien spielt, startete am 31. Oktober und läuft noch bis zum 12. Dezember auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf.Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films: "Wenn man auf die bescheidene Entstehungsgeschichte von 'The White Lotus' als Pandemie-Produktion zurückblickt, kann man nur staunen, wie Mike es geschafft hat, eine der erfolgreichsten und von der Kritik am meisten gefeierten Serien zu inszenieren. Und dennoch hat er mit der zweiten Staffel noch einmal neue Höhen erreicht, was der ultimative Beweis für Mikes unverfälschte und unvergleichliche Vision ist. Sein Mut, die unerforschten Gewässer der menschlichen Psyche zu erforschen, gepaart mit seinem unverkennbaren ehrfurchtslosen Humor und seinem lebhaften Regiestil, lassen uns alle von weiteren Urlaubstagen in dem Resort träumen, welches wir so lieben gelernt haben. Wir könnten nicht begeisterter sein, dass wir die Chance bekommen an einer dritten Staffel zusammenzuarbeiten."Mike White, Schöpfer, Autor und Regisseur: "Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber arbeiten würde als bei HBO und es gibt keine Menschen, mit denen ich lieber zusammenarbeiten würde als mit Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner und ihrem unglaublichen Team. Ich schätze mich sehr glücklich erneut diese Gelegenheit zu bekommen und freue mich darauf mit meinen unglaublich talentierten Kollegen für 'The White Lotus' wieder zusammenzukommen."Die sozialkritische Satire spielt in einem exklusiven Resort auf Sizilien und folgt den Erlebnissen und Taten unterschiedlicher Gäste im Laufe einer Woche. Zum hochkarätigen Ensemble zählen F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco, und Leo Woodall."The White Lotus" wurde kreiert, geschrieben und inszeniert on Mike White, der auch als ausführender Produzent fungiert. David Bernard und Mark Kamine sind ebenfalls ausführende Produzenten der Serie.Die zweite Staffel von "The White Lotus (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus)" wurde von dem Time Magazin als "frisch und provokativ" bezeichnet und von der Kritik für die "herausragende" Cast (TV Guide) und den "mitreißenden Charme" (CNN) gelobt. Collider erklärte, dass "Mike White den Blitz zweimal einschlagen lässt" und Decider erklärte die Staffel zu einem "überwältigenden Triumph".Facts:Originaltitel: "The White Lotus", Satire, 7 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2022. Drehbuch: Mike White. Regie: Mike White. Ausstrahlungstermine:Seit 31. Oktober 2022 immer montags parallel zur US-Ausstrahlung auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf und ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Wöchentliche Ausstrahlung. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen oder englischen Untertiteln. Staffel eins ebenfalls auf Abruf verfügbar. 