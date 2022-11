Der Fernwartungsspezialist Teamviewer ließ in dieser Woche wieder einmal aufhorchen. So hat der aktivistische Investor Petrus advisors die Göppinger gedrängt, teure Sponsoringverträge im Sport schnellstmöglich zu beenden. Allein Manchester United bekommt von Teamviewer jedes Jahr 50 Millionen Euro überwiesen. Kosten, die man sicher einsparen könne, auch wenn die jüngsten Ergebnisse durchaus vielversprechend waren.

So sind die in Rechnung gestellten Umsätze bei Teamviewer im dritten Quartal um satte 15 Prozent auf fast 145 Millionen Euro explodiert. Natürlich hat Teamviewer dabei vom schwachen Euro profitiert, doch selbst währungsbereinigt liegt das Plus bei immerhin noch beachtlichen 7%. Beeindruckend ist nach wie vor die extreme Marge des Unternehmens. Denn das EBITDA kletterte um sagenhafte 42% auf 60 Millionen Euro, was einer Umsatzrendite von unglaublichen 41% entspricht…

...

